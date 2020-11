Coronavirus: forcé à la fermeture, Walibi rembourse ses tickets et abonnements

Au vu de la crise sanitaire actuelle, la direction des parcs Walibi a décidé mercredi de rembourser en tout ou en partie les abonnements et tickets d’entrée encore valables. -

Crise sanitaire oblige, Walibi et Aqualibi ont dû fermer leurs portes plus tôt que prévu cette année. Dans ces circonstances, la direction des parcs a décidé mercredi de rembourser en tout ou en partie les abonnements et tickets d’entrée encore valables.

Les tickets valables entre le 24 octobre et le 8 novembre 2020 seront remboursés intégralement, tandis que les abonnements «Walibi Belgium» ou «Walibi Belgium + Aqualibi» seront remboursés au prorata de leur valeur restante, calculée sur la base de la date d’achat.

Pour les abonnements à Aqualibi seulement, leur validité sera prolongée d’une durée équivalente à celle de la fermeture du parc.

Toute demande de remboursement doit être introduite en ligne, via le site walibi.be/fr/covid-19/remboursements, avant le 31 janvier 2021 à minuit.