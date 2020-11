Jacques Secrétin, véritable légende du tennis de table, est décédé

Plusieurs fois champion de France, mais aussi du Monde et d’Europe de tennis de table, Jacques Secrétin est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait 71 ans.

Véritable légende du tennis de table français et européen Jacques Secrétin est décédé à 71 ans. Son palmarès est énorme: sept fois champion d’Europe et il cumule 61 titres de champion de France, 495 sélections internationales, 237 médailles à l’étranger dont 117 en or.

Encore très présent dans le monde du tennis de table, il était encore actif dans des matches d’exhibitions, souvent humoristique. Il a laissé une très grande empreinte sur son sport et en a été l’un des plus grands promoteurs. Il avait même reçu la Légion d’honneur des mains de François Mitterrand en 1984.