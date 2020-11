Yves Vander Cruysen est décédé

Florence Reuter, bourgmestre de Waterloo et proche collaboratrice de l’échevin, a adressé ce message:

J’ai l’immense tristesse de vous annoncer la disparition de mon collègue et ami, le premier échevin Yves Vander Cruysen. Il s’en est allé hier soir, victime du Covid.

Yves s’est battu pendant cinq longues semaines en soins intensifs, hospitalisé aux cliniques Saint-Luc. Il s’est éteint entouré de ses proches.

Au nom du Collège communal et du Conseil, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Yves s’en est allé laissant un grand vide. Premier échevin toujours disponible et loyal, il était échevin de la culture depuis 1991 et conseiller provincial depuis 1999. Yves était une personnalité incontournable de notre Commune. Waterloo était sa passion, sa vie, presqu’une vocation, il faisait briller Waterloo à travers le monde, à travers ses livres, ses chroniques et grâce aux nombreux événements dont il était le fondateur: du Belgo-festival au Whaff (Festival du film historique) en passant par le bicentenaire de la bataille de Waterloo dont il est à l’origine.

Yves laisse derrière lui un goût d’inachevé tant il débordait d’idées et de projets.

À titre personnel , je perds un compagnon de route et un complice de chaque instant. Il était une figure de Waterloo, un personnage au caractère entier, sans demi-mesure tout comme sa passion pour sa commune. J’avais l’habitude de le surnommer la mémoire vivante de Waterloo. II nous laisse ses livres pour perpétuer sa passion pour l’histoire et son amour inconditionnel pour Waterloo dont il connaissait les 123 communes homonymes à travers le monde. Yves a mis tout son talent au service de sa Commune. Je garde de lui le souvenir d’un passionné, aux multiples talents, dont le chant qu’il pratiquait avec ses amis les plus fidèles au sein des Amicroches.

Aujourd’hui, Yves rédige le dernier chapitre de son histoire, nous aurions tellement aimé qu’il prenne le temps d’écrire encore quelques pages avant de clôturer son récit.

Adieu, Yves. Nous ne t’oublierons pas.