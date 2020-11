Michel Fourniret: un corps en cours d’exhumation dans l’Yonne

La juge d’instruction Sabine Kheris, en charge de l’enquête sur les meurtres attribués à Michel Fourniret, a ordonné l’exhumation du corps d’une femme, enterrée sous X en octobre 1997 dans l’Yonne, a appris mardi l’AFP d’une source proche du dossier.

Selon l’Yonne Républicaine, qui a révélé l’information, le corps de cette femme, non identifiée, était en cours d’exhumation mardi. Elle avait été découverte le 5 octobre 1997, puis enterrée six jours plus tard à Mont-Saint-Sulpice, près d’Auxerre.

«Au moment de sa découverte par un habitant du village, le cadavre, en état de décomposition, était dénudé. Il gisait dans un fossé et était recouvert de branchages, le long d’un chemin situé en contrebas de la commune», selon le quotidien régional.

Exhumer ce corps pourrait permettre d’en comparer l’ADN à différentes traces retrouvées sur un matelas saisi en 2003 dans une maison de Ville-sur-Lumes (Ardennes), près de Charleville-Mézières.

C’est dans cette maison, affirme l’ex-épouse du tueur en série âgé aujourd’hui de 78 ans, qu’il aurait violé et tué Estelle Mouzin.

Michel Fourniret, condamné en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sept jeunes femmes et soupçonné de plusieurs autres crimes, a fini par avouer en mars sa responsabilité dans la disparition et le meurtre d’Estelle Mouzin, après des révélations de son ex-épouse, Monique Olivier.

Il a été mis en examen en novembre 2019 pour «enlèvement et séquestration suivis de mort» dans ce dossier.

Dans cette enquête, plusieurs fouilles ont récemment été menées dans les Ardennes par Mme Kheris, qui a repris les investigations en 2019.

Selon une source proche du dossier, de nouvelles fouilles sont prévues début décembre.

Le 12 novembre, la gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins dans l’espoir d’obtenir de nouvelles informations sur des «enquêtes judiciaires en cours» pouvant impliquer Michel Fourniret et Monique Olivier.

L’«Ogre des Ardennes» a été hospitalisé vendredi après un malaise dans sa cellule de Fresnes (Val-de-Marne). Une source proche du dossier a indiqué lundi à l’AFP que M. Fourniret était en réanimation, «conscient».