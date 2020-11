La vie devant soi, I may destroy you, Nocturne, etc.: nos 5 idées streaming du 24 novembre

Deux films et trois mini-séries au menu de ce mercredi. -

Sofia Loren, un orphelin, un viol, un concours, et des sacrifices humains, des cavaliers et de grosses flammes: il y a tout cela, et puis c’est à peu près tout, dans notre rendez-vous streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 La vie devant soi

Netflix Drame d’Edoardo Ponti. Avec Sofia Loren et Ibrahima Gueye. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Enfant sans attache depuis la mort de sa mère, Momo est placé provisoirement chez Rosa, une ex-prostituée hantée par sa déportation à Auschwitz.

Ce qu’on en pense

Une adaptation très politiquement correcte du roman de Romain Gary, Prix Goncourt en 1975: tout ce qu’il y avait d’un peu cru ou dérangeant a été gommé, et le point de vue narratif (à la première personne) frelaté sur l’autel du grand public. Reste Sofia Loren, de retour 11 ans après, qui tourne ici sous la direction de… son fils.

2 I may destroy you

Be à la Demande Série dramatique de Michaela Coel. Avec Michaela Coel, Weruche Opia et, Paapa Essiedu (12 épisodes de 30 minutes).

Ce que ça raconte

Arabella Essiuedu, jeune blogueuse à succès, auteure en devenir, est droguée puis violée dans un pub londonien. Arabella tente de recoller les morceaux de ce traumatisme et de terminer un livre.

Ce qu’on en pense

Une œuvre diversifiée qui traite du viol, du consentement et des questions identitaires avec une intelligence retentissante

3 Nocturne

Amazon Prime Video Film d’horreur/thriller de Zu Quirke. Avec Sydney Sweeney, Madison Iseman et Julie Benz. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Dans une prestigieuse école de New York, une pianiste très douée fait un pacte avec le diable pour surpasser sa sœur lors d’un concours.

Ce qu’on en pense

Cette histoire de rivalité regorge de tensions efficaces mais tombe vite dans un schéma trop classique pour que l’on soit pleinement «horrifié».

4 The third day

Be à la Demande Série de Dennis Kelly et Felix Barrett. Avec Jude Law et Naomie Harris (6 épisodes de 60 min).

Ce que ça raconte

Un père vient commémorer le souvenir de son fils disparu près d’une petite île où l’on a le sens du sacrifice (dans tous les sens du terme)…

Ce qu’on en pense

Effrayant lors des trois premiers épisodes, avant que le soufflé ne retombe quelque peu. C’était bien la peine.

5 Les enquêtes extraordinaires

Netflix Série documentaire, deux saisons de six épisodes (environ 50 minutes).

Ce que ça raconte

Des affaires jamais résolues exhumées par Netflix, sous la direction de Shawn Levy, le producteur de Stranger Things.

Ce qu’on en pense

Des reconstitutions bien ficelées… dont l’affaire de Ligonès.

