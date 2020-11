Le cycliste Fabio Jakobsen de retour sur un vélo de course après sa lourde chute

Près de quatre mois après sa lourde chute au Tour de Pologne, le cycliste Fabio Jakobsen est remonté sur un vélo de course. Le Néerlandais l’a annoncé sur les réseaux sociaux mardi.

«Cela a été un long voyage jusqu’ici», a écrit Jakobsen.

«Avec ce post, je voudrais remercier tous les spécialistes médicaux qui m’ont aidé tout au long du chemin. Pareil pour Deceuninck-Quick Step et tous les sponsors de mon équipe pour le soutien durant mon processus de rééducation. J’attends déjà avec impatience ma prochaine opération en janvier. En attendant, je vais lentement reprendre mon entraînement.»

Bousculé par Dylan Groenewegen, Jakobsen avait lourdement chuté durant la première étape du Tour de Pologne, le 5 août. Jakobsen a été maintenu deux jours en coma artificiel. Il se remet encore des conséquences de cette chute. Il a subi une commotion cérébrale, a eu 130 points de suture, a laissé une dent et s’est cassé des morceaux d’os de la mâchoire. Comme il manquait beaucoup d’os à cet endroit, un morceau d’os a été prélevé de son bassin et placé dans sa mâchoire supérieure et inférieure.

Groenewegen a été suspendu neuf mois par l’Union cycliste internationale pour avoir provoqué cette chute. Le sprinteur de Jumbo-Visma ne pourra pas entrer en action avant le 7 mai 2021.