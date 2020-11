Le Boeing 737 MAX probablement autorisé à voler à nouveau en Europe à la mi-janvier

Le Boeing 737 MAX, un modèle d’avions cloué au sol depuis mars 2019 après deux accidents ayant fait 346 morts en l’espace de cinq mois, sera probablement autorisé à voler à nouveau en Europe à la mi-janvier.

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a en effet fait un pas de plus vers l’autorisation de retour dans le ciel européen de cet aéronef en publiant une «proposition de directive de navigabilité».

Cet organisme a publié mardi un document technique de 19 pages avec de nouvelles directives et les actions impératives à mettre en œuvre pour que l’appareil soit considéré comme apte au vol.

L’AESA a mené «sa propre évaluation objective et indépendante», rappelle son directeur exécutif Patrick Ky. Une vingtaine d’experts de l’agence ont été mobilisés. «Le résultat a été un examen approfondi et complet de la façon dont cet avion vole et de ce que c’est pour un pilote de piloter le MAX, nous donnant l’assurance qu’il peut maintenant voler en toute sécurité», estime M. Ky.

Mercredi dernier, la FAA, l’agence américaine de l’aviation, avait également à nouveau autorisé le vol des Boeing 737 MAX. La Chine a, de son côté, indiqué n’avoir «aucun calendrier» pour l’autoriser à voler de nouveau.

Comme la FAA, l’agence européenne compte imposer des modifications sur le logiciel de commandes de vol MCAS que les pilotes des vols de Lion Air, le 29 octobre 2018, et d’Ethiopian Airlines, le 10 mars 2019, n’ont pas réussi à maîtriser.

D’autres logiciels doivent aussi être changés, certains câblages repositionnés, et les pilotes devront suivre une nouvelle formation, y compris sur simulateur de vol. Cela afin de garantir que ces derniers connaissent tous les aspects du système de commande de vol du 737 MAX et qu’ils réagiront de manière appropriée aux scénarios de défaillance typiques, détaille l’AESA.

Les compagnies devront également effectuer un vol d’essai sans passagers sur chaque appareil avant de l’exploiter pour s’assurer que les modifications ont été correctement mises en œuvre.

Une fois le retour en vol autorisé, l’AESA prévient également qu’elle «surveillera de près» l’avion afin de permettre une «détection précoce» de tout éventuel problème.

Une consultation publique d’une durée de 28 jours sur ces nouvelles directives va maintenant avoir lieu. L’Agence européenne examinera ensuite les commentaires «avant de publier sa directive finale sur la navigabilité […] attendue à partir de la mi-janvier 2021 et (qui) constituera la décision officielle d’autorisation de retour en vol» du 737 MAX en Europe.

Jamais dans l’histoire de l’aviation commerciale, un avion n’avait pas été autorisé à prendre les airs pendant aussi longtemps (20 mois) par les autorités compétentes.