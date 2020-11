De «vraies bonnes nouvelles» au CHwapi à Tournai

Les cartes qui rompent l’isolement

Pour pallier l’interdiction de visites, il y a les nouvelles technologies par smartphones, par tablettes. Elles ont beaucoup servi lors de la première vague et ont repris du service lors de cette deuxième vague.

Mais il existe un public qui ne s’y retrouve pas. Et pour lui, rien de tel qu’une photo, qu’une carte postale pour sentir un peu la présence des proches.

Le service des assistant(e)s sociaux/ales et le service com ont recours à la technologie bebooth (onglet stayathome), une application qui permet, depuis chez soi, d’envoyer, sur une imprimante spécifique de l’hôpital, une photo légendée, avec les coordonnées du destinataire. Reste alors à un(e) AS à porter cette photo au patient dans sa chambre.

«Ce week-end, on en a distribué une trentaine, on en reçoit souvent 10 à 20 par jour» dit Cécile Leroy, coordinatrice du service social (16 personnes).

On rappellera qu’outre ce rôle épisodique de facteur, les AS sont surtout les personnes qui assurent l’accompagnement vers la sortie des patients, qui mettent en place les conditions d’un retour serein à la maison, assurant le lien avec les mutuelles, centres de soins à domicile, le CPAS, etc.