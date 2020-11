Province de Luxembourg: quelles mesures doit respecter saint Nicolas dans sa tournée des villages?

Saint Nicolas pourra circuler dans les rues des villages, mais pas rencontrer petits et grands dans les maisons. ÉdA – 501021142980

Le grand saint Nicolas s’adapte aux mesures Covid. Il pourra passer dans les villages, masqué, mais pas rencontrer petits et grands dans les maisons.

Le grand saint Nicolas doit également respecter les mesures Covid. Avec le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, il a convenu des mesures sanitaires à suivre pour faire sa tournée, afin de ne prendre aucun risque.

Les associations qui feront appel à saint Nicolas pour passer dans les villages, doivent donc s’assurer que toute une série de règles seront respectées.

«En soi, faire circuler saint Nicolas dans les rues n’est pas interdit, mais il faut éviter à tout prix les rassemblements ainsi que les contacts entre saint Nicolas et une multitude de personnes disséminées sur son parcours», explique le gouverneur.

Quelles sont les règles à respecter?

– Il faut adresser une demande à la Commune, avec le trajet emprunté par le grand saint.

– Saint Nicolas et ses accompagnants doivent être au maximum quatre, dont une personne désignée responsable «Covid». Tous doivent porter le masque.

– Saint Nicolas et ses accompagnants doivent rester sur la route et saluer les enfants depuis celle-ci et doivent garder une distance de 1,50 m des personnes croisant son parcours. Il est interdit pour saint Nicolas de rentrer dans les maisons.

– Le passage de Saint-Nicolas doit se faire avant le couvre-feu et aux heures où la visibilité est encore bonne.

– En cas de distribution de cadeaux/friandises, ceux-ci doivent être déposés sur le pas de la porte ou dans la boîte aux lettres.

– Pour les friandises, il est vivement recommandé de les acheter dans des sachets déjà conditionnés.

– Si les sachets sont confectionnés par les organisateurs, ils doivent l’être au moins 72 h avant la distribution, dans le respect des mesures d’hygiène en vigueur (dans un lieu ventilé, port du masque obligatoire, lavage fréquent des mains, manipulation des objets et denrées par le moins d’intervenants possible). Qui plus est, ces sachets doivent être accompagnés d’une recommandation d’utilisation: une fois distribués, les sachets ne peuvent être manipulés que par les parents qui ouvrent, en donnent le contenu aux enfants, jettent le contenant puis se lavent les mains.

– Dernière recommandation du gouverneur à saint Nicolas, qui, on le sait, apprécie parfois un petit remontant pour se réchauffer: la consommation d’alcool sur la voie publique et dans les espaces publics est interdite.