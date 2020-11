Quels sont les 100 titres les plus téléchargés sur Shazam?

L’application de musique Shazam vient de dévoiler les 100 titres les plus recherchés depuis son lancement.

Si vous êtes amateur de musique, Shazam n’a pas plus de secret pour vous. Mais si vous ne la connaissez pas encore, il est peut-être temps de s’y intéresser. En effet cette application vous permet d’identifier le titre d’une chanson entendue à la télé, à la radio ou sur le net très facilement. Une appli bien utile qui vous évitera de chantonner bêtement devant vos amis afin de retrouver le titre d’une chanson (NDLR: c’est du vécu).

Créée en 1999, Shazam est donc devenue bien utile, elle a d’ailleurs dépassé les 200 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Pour fêter cela, Shazam a décidé de publier son top 100 des titres les plus téléchargés.

Et c’est le titre «Dance Monkey» de Tones and I qui se cache derrière la première marche avec plus de 36,6 millions de recherches depuis sa sortie en mai 2019. Suivi par le groupe français Lilly Wood & The Prick avec le remix signé Robin Schulz: «Prayer In C». Et la troisième marche est attribuée à «Let Her Go» de Passenger.

Et parmi des noms comme Ed Sheeran, Justin Bieber, Drake, on retrouve le DJ belge Lost Frequencies avec «Reality».

Découvrez la liste des 100 titres: