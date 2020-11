DeMarcus Cousins arrive à Houston

Le pivot DeMarcus Cousins jouera cette saison à Houston où il a signé un contrat d’un an. Ancien All-Star, à quatre reprises, l’ancienne vedette de Sacramento et de l’équipe des USA (champion du monde 2014 et olympique 2016), a multiplié les blessures ces dernières saisons.

Il n’avait pas joué l’an dernier avec les LA Lakers en raison d’une déchirure des ligaments croisés antérieurs du genou avant la saison. Les Lakers ne l’ont pas conservé à l’inverse de l’ailier-fort Markieff Morris arrivé en février dernier pour compenser l’indisponibilité de Cousins. Son frère jumeau Marcus vient lui de prolonger chez les rivaux des Clippers.

Toujours au niveau des intérieurs, l’Ukrianien Alex Len, qui n’a jamais justifié son 5e choix de la draft 2013, a signé un contrat d’un an avec Toronto. Il a joué pour Atlnata et Sacramento la saison dernière. Les Raptors ont perdu Serge Ibaka (Clippers) et Marc Gasol (Lakers), arrivés en fin de contrat. Aron Baynes est l’autre pivot recruté par les Canadiens pour tenter de combler le vide dans leur raquette.