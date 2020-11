Violent incendie sur le site d’incinération de déchets de Virginal

Un violent incendie s’est déclaré lundi soir sur le site d’incinération de déchets ménagers de Virginal, dans l’entité d’Ittre.

Les pompiers brabançons des postes de Braine-l’Alleud, Nivelles et Tubize, ainsi que leurs collègues hennuyers de Braine-le-Comte, ont été appelés à intervenir peu après 20h00 dans les installations de l’unité de valorisation énergétique (UVE) gérée par l’intercommunale in BW, situées le long de la rue de Tubize. Pour une raison encore indéterminée, un important feu de déchets y est survenu.

Gros incendie à l'incinérateur de Virginal. Les pompiers sont sur place.Par mesure de précaution restez chez vous. Publiée par Christian Fayt sur Lundi 23 novembre 2020

«L’incendie s’est déclaré au niveau d’une fosse de récupération des immondices et s’est propagé tel un feu de paille. Les bourgmestres et les habitants de Braine-le-Château, Braine-le-Comte et Tubize ont été avisés. Par précaution, nous avons conseillé à chacun de fermer les fenêtres des habitations, mais rien ne justifie de mesure particulière. Le sinistre se trouve à présent sous contrôle», a expliqué le bourgmestre ittrois Christian Fayt, peu après 22h00, à l’agence Belga.

Il n’y a pas de blessé.