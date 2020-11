La Commune s’adapte, elle communique autrement

À Wanze, bourgmestre et échevins communiquent sur les réalisations, les projets d’autant plus lorsqu’ils sont d’envergure. Auquel cas, ils rencontrent alors les riverains pour échanger avec eux. Difficile, naturellement, en ces temps de pandémie. Les réunions qui avaient d’ailleurs été programmées ont été annulées. Néanmoins, le travail continue, des chantiers vont être lancés. Avec la volonté, pour le collège, de toujours communiquer.

Les Wanzois seront ainsi informés via capsule vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Sur le site internet de la commune par des powerpoint commentés, via une foire aux questions, par un toutes-boîtes qui ciblera les riverains concernés par chaque projet (et permettra de toucher ceux qui n’ont pas internet).

L’objectif de cette communication tous azimuts? Récolter les commentaires, propositions, idées des riverains. Ainsi, le chantier de la rue Reine Astrid (avec la création d’un trottoir et des aménagements de sécurité) est soumis aux Wanzois. Enfin, le bourgmestre et ses échevins rassurent: ils sont toujours joignables par mail (leur adresse mail est reprise sur le site internet www.wanze.be).