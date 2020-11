La boulangère cherche un apprenti

La boulangerie du Moulin de Ferrières n’est pas encore ouverte que sa boulangère Lise Penne, déjà en train de tester ses futures recettes, cherche un apprenti. «L’apprenti va apprendre à travailler selon sa méthode à elle, explique Dany Lombart, gestionnaire des espaces commerciaux au sein du Moulin de Ferrières. Tous les pains seront faits à base de levain qu’elle fait vivre, car du levain, ça vit. Elle va lui apprendre les ficelles du métier de façon artisanale.» Car mis à part le pétrin électronique, tout sera fait main et à l’ancienne. «À elle toute seule, c’est un peu difficile, concède Dany Lombart qui sera, lui, à la tête du restaurant La table du Moulin. On a des objectifs en termes de quantité à la boulangerie. C’est un travail fastidieux. On va travailler entre 30 à 50 kg de pâte, cela fait beaucoup de manutention. Avoir deux mains supplémentaires, c’est toujours très intéressant.» L’apprenti pourrait être engagé rapidement. D’autant plus que la boulangerie pourrait ouvrir tout aussi vite… «Dans une dizaine de jours, note Dany Lombart. J’espère en tout cas; on a toujours peur d’annoncer une date. On préfère être très prudents.»