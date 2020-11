Il ne vous reste que 7 jours pour demander le rachat de vos années d’études

La période transitoire permettant le rachat de vos années d’études à un tarif avantageux (1 560,60€) prend fin le 30 novembre prochain.

Depuis le 1er décembre 2017, salariés, indépendants et fonctionnaires peuvent racheter leurs années d’études, en tout ou en partie, pour les faire compter dans le calcul de leur pension. Ce qui est intéressant pour celles et ceux qui ont terminé leurs études supérieures à 23 ou 25 ans car il leur est pratiquement impossible de réaliser une carrière complète (45 ans).

Racheter ses années d’études ne permet pas de partir à la retraite plus tôt mais d’arrondir, un peu, le montant de sa pension.

Période transitoire

Le montant forfaitaire de 1560,60€ par année d’études rachetée ne vaut que si l’on introduit sa demande de rachat dans les 10 ans suivant la fin de son cursus. Passé ce délai, il est encore possible de le faire mais cela coûtera plus cher.

Durant la période transitoire qui prendra donc fin le 30 novembre, salariés et fonctionnaires ont la possibilité de racheter leurs années d’études au tarif de 1560€. Et ce montant, assimilé à une cotisation personnelle de sécurité sociale, est déductible.

Précision à l’attention des salariés: ce tarif favorable n’est appliqué que pour les années d’études effectuées après leur 20e anniversaire. Les années précédentes pourront être rachetées mais au tarif normal.

«Nous effectuons un calcul actuariel basé sur des tables de mortalité et un taux d’intérêt, précise le SPF Pensions. La part varie entre 50% et 95% selon le nombre d’années écoulées depuis l’obtention de votre diplôme.»

Intéressante ou pas le rachat de ses années d’études? Cela dépend de la situation de chacun car un tas de critères interviennent (âge, statut, salaire, taux d’imposition, montant de la pension,…) sans compter que le système des pensions pourrait connaître des réformes importantes dans les prochaines années.

Selon TestAchats, le rachat des années d’études est particulièrement avantageux pour les personnes proches de l’âge de la pension.

Un peu plus de 45 millions d’euros versés au SPF Pensions

Fin octobre 2020, le service fédéral des pensions avait reçu 37 836 demandes de régularisations: 17 450 ont été introduites par des salariés du secteur privé (11 108 Flamands, 6 342 francophones) et 20 386 par des fonctionnaires (13 454 Flamands, 6 932 francophones).

Environ une demande sur trois dans le rang des salariés, une sur deux dans celui des fonctionnaires, a donné lieu à un paiement.

Les salariés du pays ont versé 26 412 000€ au SPF Pensions: le montant moyen des paiements est de 5 000€. Les fonctionnaires qui ont été plus nombreux à demander la régularisation ont déboursé 18 640 000€, soit un montant moyen de 2000€ par travailleur. Au total, ce sont un peu plus de 45 millions qui ont été versés ce qui est loin des

De travailleurs plus âgés en grande majorité

Au nord comme au sud du pays, dans le camp des salariés, les hommes sont deux fois plus nombreux à demander le rachat de leurs années d’études que les femmes. En revanche, parmi les fonctionnaires, les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes à s’être manifestées.

Ce sont les travailleurs plus âgés qui ont été les plus nombreux à se manifester: sur les 9 752 881€ versés par les salariés francophones, un peu plus de 7 millions l’ont été par les personnes nées entre 1952 et 1963.

Il ne reste que 7 jours pour introduire sa demande via le site MyPension.be ou sur papier auprès du Service fédéral des pensions qui indiquera le nombre d’années régularisables et le montant à payer. A ce stade, il est toujours possible de se rétracter.