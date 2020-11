Alzheimer beaucoup mieux diagnostiqué

Viagra, jeux vidéos pour ralentir la progression d’une maladie neurodégénérative... pas une semaine sans qu’on en parle. Mise au point du Pr Salmon.

Votre parent vient d’être diagnostiqué: Parkinson, démence fronto-temporale, démence à corps de Lewy... des mots qui signifient dans tous les cas que l’état du cerveau dégénère. Au fond, à quoi ça sert d’avoir un nom sur une maladie?

Le Pr Salmon, neurologue responsable de la clinique de la mémoire au CHU de Liège cite explique que les maladies neurodégénératives ne sont pas toutes des «démences», comme la démence fronto-temporale, démence à corps de lewy...

Il y a à 5 cas de Parkinson sur 10 000 personnes

«Il y a syndromes extrapyramidaux, où on retrouve la maladie de Parkinson, et d’autres maladies plus particulières comme la dégénérescence cortico-basale (NDLRqui entraîne un dysfonctionnement moteur asymétrique ainsi que des troubles cognitifs), la paralysie supranucléaire progressive (NDLR atteinte du contrôle des globes oculaires, instabilité posturale, rigidité progressive et un déclin cognitif discret), la maladie de Hutington (NDLR mouvements involontaires, des troubles comportementaux, des troubles psychiatriques).»

La démence fronto temporale touche 3,9 personnes par par 100 000 entre 50-59 ans, et 9,4 entre 60-69 ans»

Il y a de nombreuses affections différentes. Il est d’autant plus important de savoir de quoi il s’agit exactement que les traitements diffèrent.

La maldie d’Alzheimer est la plus fréquente: 1 sur 20 chez les 65 et plus. 1 sur 5 après 85 ans

Le diagnostic clinique

Le diagnostic clinique s’est grandement amélioré, car on est plus précis sur les signes distinctifs.

« Les tests cognitifs sont fiables. On améliore constamment notre recherche pour cibler au mieux: ils doivent être capables de détecter une maladie et de ne pas être anormaux chez les gens qui n’ont rien. On ne peut pas se contenter d’un test Google simplifié, il faut un bilan complet, réalisé par des personnes spécifiquement formées.»

Et à côté des tests cognitifs, on développe des tests comportementaux, «car des personnes peuvent avoir une bonne mémoire et l’utiliser de manière complètement erronée dans des interactions sociales. »

L’imagerie médicale et biomarqueurs

« Les examens par IRM permettent de voir que quand telle région est atteinte, c’est plutôt tel type de pathologie», dit le Pr Salmon.

Mais depuis quelques années, les biomarqueurs sont de plus en plus utilisés. «Une maladie d’Huntington est caractérisée par une anomalie génétique.» Pour la maladie d’Alzheimer, avant, seul l’examen du cerveau après le décès montrait des dépôts d’amyloïdes et des dépôts de protéines tau avec des neurofilaments et des dégénérescences neurofibrillaires. «Maintenant, on peut voir ça du vivant de l’individu, grâce à une ponction lombaire, soit par le PET scan.»

C’est important, parce qu’il existe des anticorps qui diminuent le taux d’amyloïdes dans le cerveau «la moindre des choses, c’est de savoir qu’il y bien des dépôts amyloïdes dans le cerveau avant de tester un traitement par anticorps.»

Huntington n’est pas la seule maladie neurodégénérative d’origine génétique, c’est aussi le cas de certains Alzheimers familiaux, «et dans le cas de la démence fronto-temporale, plusieursplusieurs mutations ont aussi été décrites. » Mais ces marqueurs génétiques posent des questions éthiques «on se demande parfois s’il faut donner le diagnostic à une personne, au stade préclinique, ou si ça va trop la stresser pour sa vie?»

La question d’un diagnostic précoce et précis est cependant fort importante, d’autant que traiter traiter l’hypertension artérielle diminue le risque d’Alzheimer, que des médicaments cholinergiques, que l’on donne au début de la maladie d’Alzheimer sont contre-indiqués dans les démences fronto-temporales, car ils aggravent les troubles comportementaux. Le diagnostic est plus que jamais essentiel.