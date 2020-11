VIDEO | L’ancien bâtiment du Blokker a été détruit ce lundi à Bastogne

L’ancien bâtiment Blokker, devenu un chancre au fil des mois, a été détruit. La Commune avance.

C’est un pan de l’histoire bastognarde qui est tombé ce lundi: le bâtiment qui abritait le Blokker a été détruit. Bien avant cela, l’endroit a accueilli, après la guerre, un cinéma et une salle de danse. Mis en place par la famille Kairis, il s’appelait «Ciné Ardenne» Une trace de ce passé était toujours visible sur la face avant puisque, juste en dessous du toit, une pierre reprenait les initiales C et A. Cette dernière a d’ailleurs été soigneusement enlevée hier.

Après la fermeture du Ciné Ardenne dans les années 70, le bâtiment est devenu un magasin Spar, tenu par Guy Simon et sa femme Paulette Renquin. Il a ensuite abrité le Blokker jusqu’en 2018.

