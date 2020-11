Objets connectés: sélection de 5 cadeaux… à ne pas offrir pour Noël

Objets trop curieux, sécurité défaillante, données personnelles partagées à des tiers…: la fondation Mozilla dresse la liste peu reluisante des cadeaux qu’il vaut mieux éviter sous le sapin.

Depuis 2017, la fondation Mozilla, qui édite le navigateur internet Firefox, partage un guide pour vous aider à faire les bons choix dans la jungle des produits connectés.

Ce guide baptisé « Confidentialité non incluse » reprend cette année 136 objets, classés dans sept catégories, et vous indique si ceux-ci respectent des critères élémentaires de sécurité.

«Nous espérons que ce guide vous aidera dans votre réflexion et dans l’achat de produits d’entreprise qui montrent qu’elles accordent de l’importance à la protection de la vie privée et à la sécurité. En tant que consommateurs, nous devons exiger ces valeurs des personnes qui fabriquent nos produits», détaille Mozilla.

Plusieurs questions sont posées par le guide: Ce produit peut-il m’espionner? Quelles données collecte-t-il? Comment utilise-t-il mes données? Quels sont les antécédents de l’entreprise en matière de protection des données des utilisateurs?

De nombreux objets passés entre les mains de Mozilla s’en tirent sans problème. Mais cette année encore, certains objets que vous retrouverez chez Mediamarkt, Vandenborre, Fnac, Amazon ou Coolblue se retrouvent épinglés.

Voici 5 objets sur les 35 que les experts de ce guide jugent peu recommandables.

Kobo eReaders

Ce qu’en dit Mozilla

Bien qu’il soit agréable d’avoir une liseuse électronique (e-reader) qui n’est pas liée à Amazon et à toute la collecte de données que fait Amazon, cela ne signifie pas que vous êtes tiré d’affaire en matière de collecte de données avec les e-readers de Kobo.

Ils peuvent partager vos informations personnelles avec des fournisseurs de services, des partenaires commerciaux ou des sociétés affiliées, des partenaires de vente au détail, ou en les vendant à des tiers à des fins de marketing.

Et nous ne sommes même pas sûrs que vous puissiez supprimer les données qu’ils recueillent sur vous. Vous pouvez demander que les données soient corrigées.

La politique de confidentialité ne mentionne pas la suppression des données.

Roku Streaming Stick

Ce qu’en dit Mozilla

Roku est le voisin curieux et bavard des appareils connectés. Ils traquent à peu près tout! Et ils partagent ensuite ces données avec beaucoup trop de gens.

Conformément à la politique de confidentialité de Roku, ils partagent vos données personnelles avec des annonceurs pour vous montrer des publicités ciblées et créer des profils à votre sujet au fil du temps et sur différents services et appareils. Roku fournit également aux annonceurs des données détaillées sur vos interactions avec les publicités, vos données démographiques et votre segment d’audience.

Roku partage les données de visualisation avec des fournisseurs de mesures qui peuvent vous cibler avec des annonces. Roku peut partager vos informations personnelles avec des tiers pour leurs propres besoins de marketing.

«Il y avait une politique de confidentialité tellement effrayante que je ne l’ai même pas connecté à ma télévision», explique l’un des chercheurs travaillant sur ce guide.

Un autre a qualifié Roku de «cauchemar en matière de vie privée».

Huawei Honor Band 5

Ce qu’en dit Mozilla

Huawei répond à nos normes minimales de sécurité, ce qui est une bonne chose. Sa politique de confidentialité précise qu’elle ne partage pas les données personnelles avec d’autres sociétés ou organisations sans intérêt légitime. Ce qui est considéré comme un intérêt légitime est sujet à interprétation.

La façon dont ils collectent et utilisent les données relatives à la santé n’est pas décrite dans la politique de confidentialité. C’est un oubli important.

Les multiples politiques de confidentialité ont conduit nos recherches à une adresse e-mail aujourd’hui disparue: SupportUSA@huawei.com. Pas vraiment rassurant.

Ring sonnette vidéo

Ce qu’en dit Mozilla

Ce produit soulève quelques problèmes. Ring, propriété d’Amazon, a pour habitude de ne pas protéger la vie privée des utilisateurs. Pendant un certain temps, la société stockait les données des clients – y compris les enregistrements vidéo – en clair sur un serveur Amazon et les employés pouvaient accéder à toutes ces données.

Ils sont devenus plus transparents dans leurs pratiques de protection de la vie privée et de suppression des données, ce que nous apprécions. Et Ring, en réponse au mouvement Black Lives Matter, a déclaré qu’il ne vendra pas de technologie de reconnaissance faciale aux forces de l’ordre.

L’année dernière, Ring a été poussé, par Mozilla et d’autres, à changer et nous sommes heureux de les voir aller dans la bonne direction.

Bien qu’Amazon souhaite se distancier de cette pratique, il continue à faciliter l’accès des forces de l’ordre aux vidéos des utilisateurs, ce qui nous inquiète. Dans l’ensemble, cette caméra vidéo de sonnette soulève encore des questions sur la sécurité publique et le racisme.

Dyson Pure Cool

Ce qu’en dit Mozilla

Nous espérons que ce purificateur d’air intelligent ne posera pas de problème majeur. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs.

Dyson précise qu’ils peuvent partager des données personnelles limitées avec des plateformes de médias sociaux, des fournisseurs de données tiers et des sociétés d’analyse à des fins de marketing, ce qui ne nous inquiète pas trop.

Est-il possible que ce purificateur d’air puisse dire, à partir du contenu de l’air de votre maison, que vous avez fumé un produit illicite? Il est peu probable que cela soit le cas, dit Dyson, car «Pure Cool peut identifier les types de polluants généraux, comme la fumée, mais il ne peut pas préciser la composition chimique». Malheureusement, nous n’avons pas pu déterminer si ce produit répond à nos normes minimales de sécurité car la société n’a pas répondu à nos sollicitations. Nous ne savons donc pas quelles mesures ils prennent pour protéger leurs utilisateurs.