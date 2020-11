VIDÉO | Omar Sy parodie «Doudou» d’Aya Nakamura: un joyeux rappel du SAV

En parodiant la chanson «Doudou» d’Aya Nakamura, Omar Sy a fait un joyeux rappel de l’époque du SAV.

«C’était trop tentant»: c’est avec ces mots qu’Omar Sy, l’acteur aux millions d’abonnés, a qualifié sa performance vocale sur son compte Instagram.

Le Français a rendossé son fameux rôle de «Doudou», personnage créé pour l’émission humoristique «Le SAV des émissions».

Doudou a donc parodié la chanson… «Doudou» d’Aya Nakamura, artiste francophone la plus écoutée dans le monde actuellement. Une interprétation qui cartonne sur les réseaux sociaux et qui amuse les internautes.

On se rappelle avec rire et amusement de l’émission créée par Omar Sy et Fred Testot en 2005, un programme diffusé à l’époque sur Canal +.

Voici la chanson originale d’Aya Nakamura