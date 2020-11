Des tours moins hautes que prévu dans la rue de la Loi?

«Les bâtiments élevés de la “zone centrale” du projet de PAD Loi pourraient être revus à la baisse»: c’est ce qu’annonce Rudi Vervoort. Une quinzaine de tours sont en effet prévues rue de la Loi, ce qui inquiète les riverains. Mais l’idée évolue.

La hauteur des bâtiments élevés de la «zone centrale» du projet de Plan d’Aménagement directeur Loi (PAD Loi) à Bruxelles pourraient être revus, afin d’en minimiser l’impact des incidences en termes d’ensoleillement et de vent, a indiqué vendredi le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort.

Au cours de l’enquête publique ouverte en 2019, au sujet de ce projet de Plan d’Aménagement directeur fixant les grands axes réglementaires du développement futur du quartier, plusieurs comités d’habitants et la Commission royale des Monuments et des Sites avaient exprimé leurs inquiétudes sur les constructions potentielles en cas d’adoption définitive.

Dans sa version approuvée en première lecture par le gouvernement bruxellois, le PAD Loi prévoit l’implantation de 185.000 m² de logements, trois hectares d’espaces publics, ainsi qu’un cadre important pour des équipements publics «locaux et métropolitains». Ces nouvelles fonctions s’organiseront «autour de bâtiments à l’emprise au sol limitée et aux gabarits variables dont certains élevés».

Plusieurs comités d’habitants, mais aussi la CRMS, s’inquiètent des conséquences possibles de la densification envisagée – certains évoquent jusqu’à 14 tours – dont cinq de 120 m et une pouvant s’élever à 155 m.

Hauteur et densité revues?

Selon le ministre-président bruxellois, la Commission Régionale de Développement (CRD) a rendu son avis concernant le projet de PAD. Perspective. brussels, centre d’expertise en charge de la stratégie de développement territorial pour la Région bruxelloise, a ainsi désormais reçu l’ensemble des remarques des différents acteurs.

Cet avis relaie les questionnements d’un certain nombre d’acteurs sur la densité, la hauteur, les espaces publics, ou encore le logement.

«Le ministre-président a entendu ces préoccupations et s’attachera désormais à revoir – en vue d’en améliorer l’encadrement – plusieurs thématiques: l’espace public et la mobilité en vue d’augmenter la part de l’espace dédié à la mobilité active et aux fonctions de séjour; ainsi que les gabarits et implantations», a annoncé vendredi le cabinet de Vervoort.

Le ministre-président a entendu les préoccupations et s’attachera à revoir espace public et mobilité ainsi que gabarits et implantations

À ce sujet, «les bâtiments élevés de la “zone centrale” du projet de PAD pourraient être revus à la baisse, et ce afin de minimiser l’impact des incidences relevées en termes d’ensoleillement et de vent, tant au sein du projet de PAD que sur les quartiers riverains», a ajouté le cabinet.

Une quinzaine de tours du gabarit de l’immeuble The One sont prévues dans le PAD Loi. Les riverains craignent les conséquences sur l’ensoleillement et les vents. ÉdA – Julien RENSONNET

Au sujet de la densité et du logement, celui-ci a par ailleurs tenu à préciser que pour garantir une mixité sociale des futurs habitants, l’objectif de la Déclaration de Politique régionale de créer 15% de logements à finalité sociale dans les quartiers qui en sont dépourvus, sera poursuivi».

Accent sur la mixité

Le plan, revu à l’aune de ces éléments, sera «prochainement» analysé par le gouvernement bruxellois afin de proposer un projet pour le quartier Loi «porteur de sens pour tous les citoyens», a-t-il encore dit.

«Nous sommes conscients que la vision de la Ville a évolué» depuis le schéma directeur de 2008, et le «Projet urbain Loi» de l’atelier Christian de Portzamparc qui a constitué, depuis l’année suivante «le fil rouge du réaménagement de la rue de la Loi. C’est précisément ce qui a conduit la Région à revoir à la baisse les décisions antérieures en termes de volume d’espaces construits et de densité. Les objectifs de mixité urbaine ne sont, quant à eux, remis en question par aucun acteur», a commenté le ministre-président Vervoort cité par son cabinet.