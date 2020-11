VIDEO | Infecté par le Covid-19? Ce qu’il faut faire et ne pas faire à la maison

Comment adapter la vie du foyer quand Papa est testé positif? Le centre hospitalier Jolimont vous explique tout en vidéo.

Plusieurs études ont mis en évidence que c’est au sein du foyer familial que le virus se transmet principalement. Le mois dernier, une étude américaine mettait en évidence que les personnes contractant le virus infectaient la moitié des membres de leur famille habitant avec eux.

Chez nous, tant l’AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité) que son pendant flamand Zorg & Gezondheid convergeaient pour dire que le foyer familial était le principal transmetteur du virus. Agir à la maison est donc essentiel pour en limiter la propagation.

Mais comment s’y prendre? C’est la question à laquelle le Centre hospitalier Jolimont a voulu répondre en mettant en ligne une vidéo vendredi dernier.

Intitulée «Les gestes et attitudes à adopter au sein d’une famille lorsqu’un membre est positif à la Covid-19», elle passe en revue les différents aspects de la vie quotidienne à adapter, en prenant l’exemple d’un papa infecté qui revient au foyer.

En 3 minutes, la vidéo, tournée maison avec la collaboration de soignants de l’hôpital de Jolimont, reprend le déroulement d’une journée type et illustre ce qu’il faut faire et ne pas faire quand on apprend qu’un des membres du foyer est positif.

Ce qu’il ne faut pas faire

Il faut veiller à éviter tout contact physique et donc ne pas se précipiter vers le malade et l’enlacer, sans masque. Le malade ne doit pas toucher les poignées de porte, que tout autre membre du foyer touchera aussi. Toute sortie, et donc rupture de la quarantaine, est à éviter. Interdiction formelle d’emmener les enfants à l’école par exemple.

Un jeu de société tous ensemble en soirée? C’est proscrit. Y compris le partage des repas. Le malade et une personne non infectée du foyer ne peuvent se retrouver en même temps dans la salle de bains.

Faire chambre commune la nuit avec sa femme? C’est à oublier le temps de la quarantaine.

Ce qu’il faut faire

Porter un masque et rester à distance quand le malade revient. Fermer la porte derrière lui. Une fois à la maison, la personne positive s’isole dans une chambre… Et elle y reste un maximum, y compris pour prendre ses repas. Tout objet touché par le malade est à laver à part. Il faut également veiller à désinfecter le plateau-repas, le plan de travail qui a été en contact, etc.

Pour l’hygiène, le malade doit être seul quand il fait usage de la salle de bains et des sanitaires. Il veille à isoler son linge sale et à désinfecter tout ce qu’il a pu toucher avant de quitter les lieux (lavabo, WC, poignée de porte).

Et la nuit? Il dort seul. Car le virus, lui, ne dort jamais.