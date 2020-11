Louanna Rypens, 15 ans, a disparu à Manage: l’avez-vous vue ?

La jeune fille est de corpulence normale et mesure entre 1m55 et 1m60. © Police Fédérale

Le parquet de Charleroi a relancé lundi un nouvel appel à témoins dans le cadre de la disparition de Louanna Rypens, 15 ans, durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre à Manage (province de Hainaut).

L’adolescente disparue n’a plus donné signe de vie depuis qu’elle a quitté le domicile familial. L’ensemble des devoirs d’enquête n’ont pas permis d’obtenir des nouvelles de la jeune fille.

La jeune fille est de corpulence normale et mesure entre 1m55 et 1m60. Elle a les yeux foncés et de longs cheveux brun foncé. Elle porte des lunettes à monture mauve foncé. Au moment de sa disparition, Louanna Rypens portait une veste matelassée bleu foncé.

Selon le parquet de Charleroi, la disparition de la jeune adolescente est jugée inquiétante. «Malgré l’ensemble des devoirs d’enquête, Louanna Rypens n’a toujours pas donné signe de vie. Ses proches sont évidemment inquiets.» Il est demandé à Louanna Rypens ou à toute personne ayant des informations de se manifester auprès de la police. «Il faut rassurer sa famille et ses amis. Si quelqu’un héberge ou protège la jeune fille, il doit se manifester.»