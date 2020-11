Astana prolonge sept coureurs dont les frères Ion et Gorka Izagirre et Luis Leon Sanchez

La formation cycliste WorldTour kazakho-canadienne Astana-Premier Tech a annoncé lundi la prolongation de contrat pour une saison de sept de ses coureurs. Parmi eux figurent les frères espagnols Gorka et Ion Izagirre et le champion d’Espagne Luis Leon Sanchez.

L’Italien Manuele Boaro (33 ans), le Colombien Rodrigo Contreras (26), le Danois Jonas Gregaard Wilsly ((24) et l’Italien Davide Martinelli (27) sont les autres coureurs assurés d’être présents dans les pelotons la saison prochaine.

«Avec mon frère, j’ai rejoint l’équipe en 2019. Ces deux années ont été formidables, c’est pourquoi je suis heureux de signer à nouveau pour une autre saison. Cette année a connu des hauts et des bas, quitter le Tour de France a été bouleversant mais gagner l’étape de la Vuelta a été une fin heureuse à une saison difficile», a déclaré Ion Izagirre, le cadet des deux frère âgé de 31 ans. Gorka en a 33.

«Je suis heureux de continuer avec l’équipe, je me sens très à l’aise ici, car c’est une équipe familiale avec un environnement professionnel. De plus, je connais mon rôle au sein de l’équipe, même si j’ai l’occasion de me montrer. Je suis déjà dans l’équipe depuis de nombreuses années, depuis 2015, mais ma motivation et mes ambitions restent les mêmes» a avoué pour sa part le champion d’Espagne, âgé de 36 ans.