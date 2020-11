Tournai lance son opération «Famille zéro déchet»

La ville de Tournai a lancé lundi son opération «Famille zéro déchet». Pendant six mois, 50 familles du Tournaisis seront encadrées afin de réduire au maximum leurs détritus ménagers.

L’expérience, qui s’inspire de la France, sera supervisée par un agent qui a été engagé par la Ville.

Dans sa déclaration de politique communale, la majorité tournaisienne (PS-Ecolo), consciente de l’importance de préserver l’environnement et de l’impact des déchets sur celui-ci et sur le portefeuille des Tournaisiens, avait déclaré sa volonté de travailler à la mise en place d’une stratégie «zéro déchet». L’opération «Famille zéro déchet», organisée par le service Environnement de la Ville, constitue un des axes de travail de cette politique.

En visioconférence, Caroline Mitri, échevine en charge de cette matière, a présenté lundi matin les grandes lignes de cette opération qui a vu le jour en France. «Depuis 5 ans, la proche ville de Roubaix a lancé cette action qui concerne une centaine de familles. Nous sommes allés sur place afin de nous en rendre compte. Le retour est très positif. D’une part, on constate une réduction du volume des déchets et d’autre part une augmentation du pouvoir d’achat de la population. Nous nous sommes inspirés de cette action pour lancer notre propre opération ‘Famille zéro déchet’. Celle-ci débute dès ce lundi avec la mise en ligne sur le site de la ville de Tournai du formulaire d’inscription pour les familles qui veulent bien participer à l’expérience.»

L’opération, qui concernera 50 familles du Tournaisis, sera lancée en janvier 2021 pendant six mois. Durant cette période, ces familles bénéficieront d’un accompagnement qui les encouragera à adopter des gestes éco-responsables. Des ateliers pratiques, des conférences, des conseils et astuces, des visites et rencontres de diverses associations et commerces agissant en faveur du zéro déchet seront proposés aux participants. De la création de ses propres produits cosmétiques et de nettoyage aux méthodes de conservation de ses aliments en passant par les achats en vrac et le compostage, les activités seront variées.

«Que ce soit un isolé, une famille nombreuse, un travailleur, une personne sans emploi ou émargeant au CPAS, cette action est faite pour tous», ajoute Caroline Mitri. «Le zéro déchet est accessible sans nécessité de compétence préalable. Chacun avancera à son rythme suivant les thématiques qui l’intéressent. Le seul pré-requis est la motivation. La fin de l’action est prévue avant les vacances d’été.»

Pour mener à bien cette expérience, qui sera étendue à l’Horeca et aux commerces dès que possible, le service environnement a été renforcé par un nouvel agent communal. Celui-ci aura à charge toutes les actions en lien avec la politique zéro déchet menée par la Ville.