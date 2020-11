Bruxelles va acheter des terres agricoles dans les deux Brabants: «Les producteurs wallons et flamands ne sont pas bons pour Bruxelles?!»

Acheter des terres agricoles dans les Brabants: c’est l’idée de la Région bruxelloise. Le projet doit préserver la biodiversité tout en stimulant l’alimentation locale. Mais le concept défendu par le ministre de l’Environnement Alain Maron est descendu par les libéraux et humanistes, tant bruxellois que wallons.

La région bruxelloise va acheter, «dans les mois et les années à venir», des terres agricoles dans les Brabants wallon et flamand afin de préserver la biodiversité et de favoriser une agriculture locale qui pourrait nourrir une partie de la population bruxelloise, a indiqué le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Écolo), lundi matin sur LN24.

«La Région mettra ces terres agricoles à disposition d’agriculteurs dans le but de favoriser les circuits courts. Les discussions sont enclenchées», a assuré le ministre sans entrer davantage dans les détails de ce projet, notamment en termes de budget.

Il n’a en tout cas pas manqué de faire réagir Alexia Bertrand, la cheffe de groupe du MR au parlement bruxellois. «Donc la région bruxelloise va acheter des terres en Brabant wallon et flamand pour nourrir les Bruxellois? On entre dans une économie planifiée? Dans la situation actuelle, ce n’est pas le rôle de l’État. La région doit d’abord gérer le peu d’argent qu’elle a pour remplir ses obligations de base (emploi, infrastructures)», a-t-elle ainsi écrit sur Twitter.

Dans la discussion qui s’ensuit, Bertrand estime à la grosse louche que «pour nourrir 400.000 personnes, soit un tiers des Bruxellois, en pommes de terre et céréales, il faut acheter 5350ha, soit en 2019 un budget de 225 millions d’euros, et acheter 8% des terres du Brabant wallon. Avec ça, on n’a pas encore les légumes, le lait, le sucre et la viande!», raille la leader du groupe MR, pour qui cette politique amorce un retour au Moyen Âge dans lequel la Région joue le rôle «du suzerain».

Du côté du cdH bruxellois aussi, on avoue son scepticisme à l’égard de cette idée. «Nouvelle Maronerie: l’achat de terres agricoles en BW & BF en pleine crise Covid-19 “pour nourrir les bxlois”», raille la députée bruxelloise humaniste Véronique Lefrancq. «Avez-vous perdu le sens des responsabilités? Après les champs de céréales en ville, les tests Covid trop polluants, on se demande quelle sera la prochaine idée». La vice-présidente du cdH bruxellois Sofia Bennani enfonce le clou: «Faire de la politique, c’est aussi faire des choix: avec ce budget considérable, vous pourriez soutenir les commerçants et indépendants qui vont très mal et qui sont à Bruxelles les moins soutenus financièrement du pays».

À ses opposants, Maron répond que le projet est «explicitement prévu par la stratégie GoodFood (telle que lancée par au départ par Céline Fremault – l’ancienne Ministre de l’Environnement bruxelloise cdH, NDLR – )» et qu’il s’agit «de promouvoir ceinture alimentaire et circuits courts, comme beaucoup de grandes villes le font», tout en «offrant des débouchés aux exploitants».

Il ajoute, pour répondre aux objections budgétaires qui lui sont faites, que «les budgets des acquisitions en question sont indépendants des budgets d’aide aux secteurs (de la santé et du commerce, NDLR) et sont infiniment plus faibles, évidemment». Maron précise encore que «le budget Climat/ Biodiversité pour l’ensemble de la législature est de 400 millions d’euros», dont «comme plus gros morceau, la stratégie de rénovation/isolation du bâti». Et de tacler: «C’est un choix politique, oui, mais pas comme vous le réduisez».

«L’achat des terres agricoles pour en préserver ou renforcer la vocation agricole à long terme est un objectif prioritaire de la Stratégie GoodFood, adoptée par le précédent gouvernement bruxellois. Cette stratégie se donnait en 2016 un objectif de production de fruits et légumes non transformés de 30% par l’agriculture urbaine professionnelle en zone urbaine et périurbaine. La stratégie GoodFood 2, en cours de finalisation, ira dans le sens d’une amplification», précise le ministre bruxellois de l’Environnement, en fin de matinée.

Selon Alain Maron, pour concrétiser cet objectif spécifique de production alimentaire, Bruxelles agit d’abord sur le territoire bruxellois, «mais ne s’interdit pas, en concertation avec les régions voisines, d’acquérir ou soutenir l’acquisition de terres en périphérie, dans une zone de “ceinture alimentaire”, les mettre à la disposition d’agriculteurs ou de maraîchers pour une production durable, orientée principalement vers les besoins de la ville, en circuit court».

Toujours d’après Alain Maron, la Région procède occasionnellement à ce type d’acquisitions lorsque des opportunités se présentent. Un budget limité (1,5 million euros) est prévu pour amplifier cette politique en 2021, notamment pour être capable de «saisir des opportunités».

«Construire, en concertation, des circuits courts est une opportunité écologique et économique partagée pour Bruxelles et sa grande périphérie. Liège, Paris ou Lyon, parmi d’autres, développent déjà des projets inspirants de ceinture alimentaire», a-t-il ajouté, rappelant que la Région bruxelloise a prévu des budgets pour des acquisitions foncières à Bruxelles même, pour des projets de promotion de la biodiversité, comme pour des projets de maraîchage urbain.