Procès Mawda: selon le médecin légiste, Mawda se trouvait à l’avant du véhicule et non à l’arrière

La présidente de la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a ouvert son audience par l’audition des experts, lundi à la reprise du procès de l’affaire Mawda. Le docteur Grégory Schmit a été le premier à être auditionné.

Le médecin légiste bruxellois a procédé à l’autopsie de la petite Kurde âgée de deux ans, tuée d’un coup de feu lors de la course-poursuite entre la police et un véhicule transportant des migrants qui s’est déroulée sur l’autoroute E42, la nuit du 16 au 17 mai 2018.

Selon son dernier rapport, l’enfant se trouvait à l’avant de la camionnette, ce qui est contesté par les parents. «D’un point de vue médico-légale, nous avons des lésions à la face avant du visage qui s’expliquent par l’explosion des fragments des vitres latérales gauche et droite. Ceci indique que l’enfant se trouvait à l’avant», a déclaré le médecin légiste.

Selon lui, cette thèse est plus probable qu’une balle qui se décompose. «La plaie d’entrée du projectile est situé au niveau de la narine droite. Il y a deux autres plaies, en dessous, au niveau de la lèvre, plus profondes, qui peuvent s’expliquer par la fragmentation du projectile, ce qui n’est pas le cas des autres plaies, plus superficielles, relevées sur l’hémiface droite».

Le médecin ajoute que la présence d’élément organique sur l’intérieur de la portière avant droite et sur le tableau de bord conforte sa thèse. «Il s’agit de fragments tissulaires. Si on les retrouve à cet endroit, cela plaide pour un tir qui passe dans l’habitacle avant et pas à l’arrière».