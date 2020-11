Voilà pourquoi Knowledge Musona (Eupen) était sur le banc face au Standard

On a cru à un choix tactique mais non. Si Musona était réserviste samedi au Standard, c’est à cause d’un imbroglio d’avant match.

Vendredi en conférence de presse d’avant-match, Beñat San José se réjouissait de l’état de forme de son offensif Knowledge Musona, buteur avec le Zimbabwe face à l’Algérie quelques jours plus tôt. «Il a inscrit un superbe coup-franc, oui» notait le coach, glissant que le joueur prêté par Anderlecht se partageait les coups francs de ce genre avec Stef Peeters.

Il était donc légitime de penser que Musona ferait partie (comme à son habitude) du onze de départ face au Standard de Liège.

«À la base, il devait jouer» a expliqué l’entraîneur eupenois. «Puis, pendant le repas de midi, ce samedi, on a reçu un coup de téléphone nous expliquant qu’il n’était pas en ordre de test Covid-19 suite à son match avec le Zimbabwe. On a alors élaboré un plan B (NDLR: avec Adriano dans l’axe et Schouterden à gauche). Puis, une heure avant le match, on nous a dit que c’était ok. Qu’il était en ordre au niveau du test Covid. Mais vu le timing, nous avons décidé de rester sur cette deuxième option. Voilà pourquoi Musona était sur le banc» a confié le T1.

L’intéressé est finalement monté au jeu en fin de partie, pour remplacer Adriano.

Et maintenant?

Ce coup du sort va-t-il redistribuer les cartes au sein de l’effectif eupenois? San José va-t-il (re)modifier son onze pour la venue de Charleroi, alors que celui-ci a donné satisfaction face au Standard de Liège (en marge de l’égalisation in extremis de Bodart, évidemment)?

Petit casse-tête en vue pour le tacticien des Pandas…