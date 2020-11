Marc Gasol nouveau joli coup des Lakers

Les Los Angeles Lakers qui ont remporté leur 17e titre NBA cet automne dans le bulle d’Orlando ont visiblement décidé de conserver leur bien. Ils ont ajouté dimanche un nouvel élément à leur effectif l’Espagnol Marc Gasol.

Le pivot vétéran qui aura 36 ans en janvier a signé pour deux saisons et un salaire minimum de 2,5 millions de dollars. Il rejoint le club où son frère Pau avait brillé entre 2007 et 2014 et remporté deux titres (2009, 2010). Il composera avec deux autres nouvelles recrues, le meneur allemand Dennis Schröder et l’intérieur Montrezl Harrell, le banc le plus redoutable de la Ligue qui devrait permettre à LeBron James, 36 ans le 30 décembre, de souffler davantage. Gasol est le 4e renfort du club, l’arrière Wesley Matthews ayant aussi rejoint les «Pourpre et Or» en vue de la nouvelle campagne qui débute le 22 décembre.

Autre conséquence de l’arrivée de Marc Gasol aux Lakers, le pivot JaVale McGee quitte les champions à destination de Cleveland. Il est le 5e Laker champion en titre à quitter la Californie après Danny Green (Philadelphie), Rajon Rondo (Atlnata), Dwight Howard (Philadelphie) et Avery Bradley (Miami).

Toronto, le champion 2019, a donc vu partir en deux jours deux de ses intérieurs avec Gasol et Serge Ibaka lequel s’est lié aux Los Angeles Clippers. Pour tenter de remédier à ces défections, la franchise canadienne qui évoluera cette saison à Tampa en Floride, corona oblige, a recruté le pivot australien Aron Baynes qui jouait à Phoenix.

Parmi les autres décisions tombées dimanche le très convoité ailier de Sacramento Bogdan Bogdanovic a accepté l’offre d’Atlanta. Les Kings ont maintenant 48 heures pour proposer autant d’argent, soit 72 millions de dollars et un contrat de quatre ans, s’ils veulent conserver le Serbe et son excellent shoot à distance.

Au niveau des joueurs qui ont pu sabler le champagne ce week-end, on peut citer les deux «young guns» Jayson Tatum qui a prolongé pour cinq ans et 195,6 millions de dollars à Boston et Donovan Mitchell qui a paraphé un contrat de cinq ans et 163 millions de dollars avec Utah qui peuvent devenir 195 millions avec les bonus, notamment liés à une future sélection au All-Star Game. Il a connu son premier «match des étoiles» cette année..