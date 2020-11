Malgré un chiffre d’affaires de 18 milliards depuis janvier, Danone annonce la suppression de 1500 à 2000 emplois

L’industriel alimentaire français Danone va supprimer jusqu’à 2 000 fonctions administratives, dont 400 à 500 en France. L’antenne belge de la société pourrait donc être impactée.

Danone évoque la crise corona, qui a un impact sur un certain nombre de canaux de vente et conduit à des coûts plus élevés. «Nous devons nous réinventer, comme tout le monde le fait dans sa façon de vivre, de travailler et de consommer», a déclaré l’entreprise dans un communiqué de presse.

«Local first» est au cœur des nouveaux plans de Danone, avec plus d’autonomie locale et des lignes de décision plus courtes. L’objectif est d’économiser 1 milliard d’euros de coûts d’ici 2023 et de retrouver une croissance rentable à partir du second semestre 2021.

Les économies de coûts doivent provenir, entre autres, d’une organisation «plus simple». «Cela se traduit par une réduction de 1 500 à 2 000 postes à notre siège social local et mondial», lit-on. Danone souhaite également se concentrer davantage sur la numérisation dans ses usines.

De janvier à septembre, Danone a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 18 milliards d’euros, soit 5,4% de moins qu’un an auparavant. La vente de boissons en bouteille a notamment souffert de la crise corona et des fermetures de restauration associées dans de nombreux pays.

Danone est également présent en Belgique, dont une usine à Rotselaar.