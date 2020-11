Belgian Lions: Maxime De Zeeuw s’engage avec le club israélien d’Hapoel Holon

Le pivot des Belgian Lions, l’équipe nationale belge de basket, Maxime De Zeeuw, s’est officiellement engagé avec les Israéliens de l’Hapoel Holon.

Après avoir rompu son contrat avec les Polonais de Zilmet Gora au début du mois de septembre pour des raisons personnelles, Maxime De Zeeuw (33 ans/2m13), s’est trouvé un nouveau point de chute. Direction Israël et l’Hapoel Holon pour l’international belge.

Après avoir notamment joué en Italie (Rome), en République Tchèque (Nymburk), en Italie (Rome), en Allemagne (Oldenburg) et en Espange (Obradoiro), et à Verviers-Pepinster, Gand et Anvers en Belgique, le Bruxellois va découvrir en nouveau championnat et jouera la Ligue des Champions de basket avec l’Hapoel Holon.

Un transfert qui s’explique par la blessure et l’incertitude qui plane autour de Richie Howell et de son temps de récupération. Ce qui a poussé le club a signé avec Belgian Lion un contrat temporaire. «C’est un joueur très intelligent qui ajoutera un paramètre qui nous manque en raison de l’absence de Richie Howell. Il sera avec nous au moins jusqu’à la fin des matchs de Ligue des Champions et nous parlerons de l’avenir après», commente son nouvel entraîneur, Stephanos Dadas, sur le site du club..