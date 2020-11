Le débrief sportif du week-end: Rien n’arrête Lukaku, les Sporting battus et Medvedev vainqueur à Londres

Un week-end sportif riche, principalement marqué par le football. Entre les déboires des deux Sporting, le geste fou de Bodart et la folle série de Lukaku, tout est à lire dans le débrief.

FOOTBALL

Pro League

C’est le Standard qui ouvrait le bal de la reprise en Pro League ce samedi. Outre le nul concédé par les Rouches, c’est la manière dont les hommes de Montanier qui marquera ce week-end de sport. En effet, c’est le gardienBodart qui a marqué!

HÉROS | @bodart_arnaud est rentré encore plus dans le cœur des supporters du @standard_rscl avec ce but ! ??#STAEUP pic.twitter.com/PcLCvjOUC6 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 21, 2020

Dans la soirée, le Club Bruges a battu Courtrai 1-0. Noa Lang a inscrit le seul but du match.

Dimanche, Anderlecht s’est incliné 2-1 au Beerschot. Une prestation assez pauvre de la part des Mauves qui laissent les Anversois remonter sur le podium.

Dans un match assez fermé entre Charleroi et Gand, la solution est venue d’une erreur défensive de Dessoleil. Une mauvaise passe en retrait qui permet à Gand de s’imposer à Charleroi (0-1).

En D1B, l’Union Saint-Gilloise a confirmé son statut de leader en D1B grâce à une victoire contre le RWDM (2-1) dimanche au stade Joseph Marien lors de la 11e journée.

À l’étranger

En Espagne, Eden Hazard était de retour avec les titulaires au Real Madrid. Malheureusement, les hommes de Zidane ont partagé à Villarreal.

Dand le choc entre Barcelone et l’Atlético, Carrasco s’est mis en avant en marquant le seul but du match sur une grosse erreur de Ter Stegen.

En Premier League, Tottenham l’a solidement emporté 2-0 face à Manchester City. Kevin De Bruyne a disputé l’entièreté de la rencontre alors que Toby Alderweireld a été contraint de quitter le terrain à la 81e minute sur blessure.

En Allemagne, le choc des Belges entre le Hertha Berlin et Dortmund a tourné à l’avantage de l’équipe de Witsel, Meunier et T. Hazard.

Mené 0-2 par Torino, l’Inter Milan a signé une belle remontée grâce à un Lukaku XXL, auteur d’un doublé. Score final 4-2!

? Deux buts

? Un assist



Encore une masterclass de Romelu Lukaku ! ??????#InterTorino pic.twitter.com/IKOR2dMb5z — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 22, 2020

TENNIS

Le week-end a été marqué par le tournoi ATP de Londres.

Wesley Koolhof et Nikola Mektic ont d’abord remporté le double. Le Néerlandais et le Croate se sont imposés 6-2, 3-6, 10/5 contre l’Autrichien Jürgen Melzer et le Français Édouard Roger-Vasselin après 1h16 de jeu.

En simple, Daniil Medvedev (ATP 4) a remporté le Masters. Dimanche à Londres, le Russe a renversé l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 3), s’imposant 4-6, 7-6 (2), 6-4 après 2h42 de jeu.

MAIS AUSSI + Le tennisman Clément Geens met un terme à sa carrière à l’âge de 24 ans

CYCLISME

MOTEURS

BASKET

Dario Gjergja, sélectionneur de l’équipe nationale belge masculine de basket, a annoncé dimanche sa liste de 14 joueurs pour la prochaine trêve internationale qui se déroulera dans une bulle à Vilnius, la capitale lituanienne.

Initialement présent dans une présélection de 15 joueurs, Maxime De Zeeuw ne sera pas de la partie.

Une fumée blanche est enfin sortie des instances dirigeantes du basket-ball féminin. La décision est tombée, ce dimanche en fin d’après-midi, concernant la reprise du championnat de Division 1. Elle aura lieu le week-end du 12 et 13 décembre, à huis clos. Mais il est laissé la possibilité aux clubs qui le souhaitent de débuter le 5 et 6 décembre, comme cela était prévu initialement.

AUTRES