GT4: Benjamin Lessennes décroche le titre au championnat de France

Le pilote namurois Benjamin Lessennes s’est adjugé ce dimanche au Castellet, dans le Var, le titre en Silver Cup dans le championnat de France GT4.

Arrivé leader de sa catégorie Silver Cup avec son équipier néerlandais Ricardo Van Der Ende (BMW), Benjamin Lessennes a remporté le titre ce dimanche dans le Championnat de France FFSA GT (GT4). Un dernier week-end qui n’a pas été de tout repos pour le duo belgo-néerlandais.

Principalement ménacés par la Mercedes des Français Édouard Cauhaupé et Fabien Lavergne au championnat, Lessennes et Van Der Ende ont eu un peu de réussite lors de la Course 1 du samedi. Pénalisés après un contact avec la Mercedes, ils ont terminé à la 5e place de la catégorie mais ont gardé la tête car Cauhaupé/Lavergne étaient contraints à l’abandon suite à un autre accrochage en fin de course.

Auteurs d’une course sans erreur ce dimanche, Lessennes et Van Der Ende ont terminé à la 3e position, un résultat suffisant pour s’assurer le titre avec 15 points d’avance sur Cauhaupé/Lavergne.

L’équipage s’est imposé à 5 reprises et est monté 4 fois sur le podium en 12 courses cette saison.