VIDÉO | L’Inter remonte un retard de 2 buts face à Torino grâce à un doublé de Lukaku

Mené 0-2 par Torino, l’Inter Milan a signé une belle remontée au cours d’un match de la 8e journée plein de buts et d’occasions (4-2).

Romelu Lukaku a signé un doublé, qui lui permet de totaliser sept buts, un de moins que le duo Zlatan Ibrahimovic-Cristiano Ronaldo. Au classement, l’Inter se retrouve 5e avec 15 points trois de moins que Sassuolo, leader en attendant le résultat de l’AC Milan (17 points) ce dimanche soir 20h45 à Naples.

? Deux buts

? Un assist



Simone Zaza a donné l’avance à Torino juste avant le repos (45e+2) et Cristian Ansaldi a doublé la marque sur penalty (62e). Puis, l’Inter a remonté son retard en trois minutes par son duo d’attaque Alexis Sanchez (64e, 1-2) et Lukaku (67e). Le Diable rouge a ensuite transformé un penalty pour une faute de Nicolas Nkoulou sur Achraf Hakimi (84e, 3-2). Radja Naiggolan est alors monté au jeu (86e) mais c’est une autre réserviste, Lautaro Martinez, monté à la 65e, qui a inscrit le dernier but sur passe de Lukaku (90e, 4-2).