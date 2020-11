Voici à quoi ressemblait la culture de cannabis découverte à Chièvres

Une enquête menée par la zone de police de Sylle et Dendre a conduit vendredi soir au démantèlement d’une plantation de cannabis à Chièvres. Un peu plus de 700 plants ainsi que du matériel de culture ont été saisis, a indiqué la police locale.

Plus de 700 plants de cannabis ainsi que du matériel de culture ont été découverts et saisis le vendredi 20 novembre par la police de la zone Sylle et Dendre, avec la collaboration de la police fédérale. Deux personnes ont été interpellées sur les lieux, privées de liberté et présentées à la juge d’instruction en charge de dossier.

Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Ores est intervenu sur les lieux pour constater les fraudes liées à la mise en œuvre d’une telle plantation. L’addition risque d’être salée.