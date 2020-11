Un homme sans permis engage une course-poursuite avec la police

Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été interpellé samedi après-midi à la suite d’une course-poursuite entre Seraing et Angleur (province de Liège), a indiqué dimanche le parquet de Liège. De la drogue a été découverte dans le véhicule.

Samedi, dans le courant de l’après-midi, un jeune homme n’a pas obtempéré aux injonctions de la police et a tenté de semer les policiers en conduisant de façon imprudente. Durant cette course-poursuite, l’homme a mis en danger les autres usagers de la route et brûlé un feu rouge. Le suspect n’a pas de permis de conduire et se trouvait à bord du véhicule de son père.

Le jeune homme a ensuite abandonné la voiture dans laquelle il se trouvait pour se cacher. Il a finalement été interpellé par les policiers. «Dans le véhicule, les enquêteurs ont découvert quelques boulettes de cannabis, mais il semblerait que le jeune homme ait également jeté de la drogue par la fenêtre durant la course-poursuite», a indiqué le parquet de Liège.

Lors de la visite domiciliaire, les enquêteurs ont découvert chez le jeune homme 100g de cannabis.

Le suspect, qui n’était pas connu de la justice, a été déféré dimanche au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.