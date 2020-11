Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce dimanche 22 novembre.

3 articles à ne pas manquer sélectionnés par la rédaction 1. Bilan en Belgique: le nombre d'hospitalisations toujours en recul Le nombre total de personnes hospitalisées pour le coronavirus continue de reculer et s'élève désormais à 5.017, en baisse de 7% pour la période allant du 15 au 21 novembre, dont 1.201 patients traités aux soins intensifs (-4% sur la même période), selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano publiés dimanche. 2. Le point sur la pandémie dans le monde Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. 3. Les États-Unis autorisent en urgence le traitement de Regeneron L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé samedi en urgence une autorisation à un traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 de la société Regeneron, notamment utilisé pour soigner le président Donald Trump.

Coronavirus: plus de la moitié des indépendants souffrent mentalement et financièrement

À l’heure actuelle, plus de 7 travailleurs indépendants sur 10 disent vivre beaucoup de stress. Plus de la moitié (52%) d’entre-eux souffrent actuellement mentalement et financièrement de la crise sanitaire.

Contaminations, hospitalisations, décès: tous les chiffres du coronavirus en Belgique

Retrouvez sur cette page les chiffres officiels liés à l’épidémie du coronavirus (Covid-19) en Belgique et dans le monde.

Coronavirus: de retour au pic de la première vague

La diminution du nombre d’hospitalisations se poursuit en Brabant wallon. 70 patients sont soignés en BW, comme lors du pic de la première vague.

Boris Johnson confirme que l’Angleterre sortira de son confinement le 2 décembre

Le gouvernement britannique a confirmé samedi que le confinement instauré en Angleterre pour quatre semaines ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre, date à laquelle cette province britannique retournera à un système de restrictions locales pour limiter la deuxième vague du nouveau coronavirus.

Macron veut mettre fin à l’incertitude sur la crise sanitaire et apporter de la clarté

Emmanuel Macron veut mettre fin à «l’incertitude» sur la crise sanitaire en apportant «de la clarté» et «un cap», selon des propos au Journal du Dimanche du président, dont l’allocution sur le Covid-19 est attendue mardi soir.

Le Royaume-Uni va consacrer 3 milliards de livres supplémentaires à son système de santé

Le ministre britannique des Finances Rishi Sunak a annoncé débloquer un financement supplémentaire de 3 milliards de livres (3,36 milliards d’euros) pour aider le service public de santé (NHS) à surmonter l’impact de la pandémie de Covid-19, prévenant tout de même du «choc économique» qu’encourt le Royaume-Uni.

La star brésilienne du football féminin Marta positive au Covid-19

La star brésilienne du football féminin Marta a été testée positive au coronavirus. En conséquence, elle manquera les deux prochains matchs amicaux prévus contre l’Équateur, a annoncé samedi la fédération brésilienne.

