VIDÉOS | Mask Singer: le requin et l’araignée démasqués, les 3 finalistes sont…

Après une parenthèse due à un match de l’équipe de France de foot la semaine passée, Mask Singer a fait son retour en prime time sur TF1. Avec, justement, encore un footballeur démasqué…

Ils n’étaient plus que cinq à revendiquer une place en finale: le requin, l’araignée, le robot, le dragon et le manchot.

La première partie les a vus chanter tour à tour et faire face au vote du public. Et c’est le requin qui a recueilli le moins de suffrages. On a ainsi pu découvrir, après Djibril Cissé, un autre ancien footballeur en la personne de Basile Boli, légendaire défenseur de l’Olympique de Marseille, buteur en finale de la Champions League en 1993.







C’est ensuite l’araignée qui a dû tomber le masque. Et c’est l’animatrice TV Karine Ferri qui se cachait derrière.







Les trois finalistes sont donc le robot, le dragon et le manchot. Le vainqueur sera connu vendredi prochain au terme d’une émission où ils chanteront avec des candidats de la saison 1.