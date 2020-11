Les États-Unis autorisent en urgence le traitement de Regeneron

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé samedi en urgence une autorisation à un traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 de la société Regeneron, notamment utilisé pour soigner le président Donald Trump.

Ce changement survient après qu’il a été démontré que l’administration de REGEN-COV2, une combinaison de deux anticorps fabriqués en laboratoire, réduit les hospitalisations liées au Covid-19 ou les consultations aux urgences chez les patients présentant des maladies secondaires ou «comorbidités».

«Autoriser ces thérapies aux anticorps monoclonaux pourrait permettre à des patients d’éviter l’hospitalisation et d’alléger la charge qui pèse sur notre système de santé», a expliqué un responsable de la FDA, Stephen Hahn.

Le président de Regeneron, Leonard Schleifer, a assuré que cette décision constituait «une étape importante dans la lutte contre le Covid-19, car les patients à haut risque aux États-Unis auront accès à une thérapie prometteuse au début de leur infection».

Début octobre, Donald Trump avait reçu ce cocktail d’anticorps «monoclonaux» développés par la société américaine Regeneron, et qu’il avait largement vanté après son rétablissement.

Ces anticorps imitent ce que le système immunitaire fait après la contamination par le coronavirus, en allant bloquer la pointe du virus qui lui permet de s’attacher aux cellules humaines et de les pénétrer.

Il est considéré comme plus efficace pendant la phase initiale de l’infection, quand les anticorps ont encore une chance de maîtriser l’envahisseur, et non pendant la deuxième phase du Covid-19, quand le danger n’est plus le virus lui-même mais la surréaction du système immunitaire qui s’attaque aux poumons et à d’autres organes.

Le traitement aux anticorps de Regeneron est le deuxième traitement aux anticorps synthétiques à recevoir une «autorisation pour une utilisation en urgence» (EUA) de la FDA. Une thérapie similaire développée par la société américaine Eli Lilly avait déjà obtenu ce statut le 9 novembre.

Regeneron a reçu plus de 450 millions de dollars du gouvernement américain pour ses efforts de développement de médicaments contre la Covid-19.