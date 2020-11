Coronavirus: plus de la moitié des indépendants souffrent mentalament et financièrement

À l’heure actuelle, plus de 7 travailleurs indépendants sur 10 disent vivre beaucoup de stress. Plus de la moitié (52%) d’entre-eux souffrent actuellement mentalement et financièrement de la crise sanitaire.

À l’heure actuelle, plus de 7 travailleurs indépendants sur 10 disent vivre beaucoup de stress. Plus de la moitié (52%) d’entre-eux souffrent actuellement mentalement et financièrement de la crise sanitaire, ressort-il d’une enquête du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) auprès des entreprises qui vendent des produits non essentiels.

Un manque de perspective semble inquiéter les entrepreneurs selon l’enquête menée auprès de 688 entreprises. Leur chiffre d’affaires diminue globalement de 85 à 90%. De plus, seule une entreprise sur trois disposait déjà de réserves insuffisantes avant la crise.

La majorité (72%) des magasins non essentiels (cuisines, meubles, jouets, mode, informatique, bijouterie,…) actuellement contraints de rester fermés, essaient de s’adapter en proposant leurs services via livraison ou e-commerce. «Mais cela ne représente que 12% de leur chiffre d’affaires», explique Christine Mattheeuws, présidente du SNI. «C’est largement insuffisant. La majorité (61%) des commerçants sont actifs en ligne d’une manière ou d’une autre, mais seulement un sur cinq (23%) possède une boutique en ligne à part entière. Nous voudrions encourager cette tendance par des conseils spécifiques pour les entrepreneurs qui souhaitent élargir leurs canaux de vente en ligne».