Zidane agacé par les critiques: «Continuez votre travail, et moi, je fais le mien»

Plutôt taiseux en conférence de presse après le partage du Real Madrid à Villarreal (1-1), l’entraîneur madrilène était agacé par les critiques des journalistes en conférence de presse d’après-match.

Le Real Madrid, 4e, a manqué une bonne occasion de s’approcher de la tête du classement après son partage à Villarreal. Avec Eden Hazard aligné au coup d’envoi, les Madrilènes n’ont pas su l’emporter notamment à cause d’un penalty provoqué par Courtois.

Face aux journalistes après la rencontre, Zinédine Zidane est resté plutôt taiseux et s’est contenté de quelques commentaires, sans plus d’extravagances. Face à leurs critiques, l’entraîneur français a botté en touche: «Continuez votre travail, et moi, je fais le mien. Nous avons perdu deux points. Mais nous devons féliciter les joueurs pour les efforts qu’ils ont réalisé. On aurait mérité beaucoup plus», rapporte le quotidien Marca.

Quand à Eden Hazard, qui revenait d’une indisponibilité pour cause de Covid-19, une réponse tout aussi flegmatique de Zidane: «On doit gérer ses minutes. Et c’est très bien.»