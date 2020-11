Eden Hazard est dans le XI de base du Real Madrid, qui se déplace à Villarreal

Eden Hazard, qui a manqué les trois dernières rencontres des Diables rouges à cause d’un test positif au Covid-19, est de retour dans le XI de base du Real Madrid, qui se déplace à Villarreal ce samedi (16h30).

Eden Hazard, sur le retour depuis la fin du mois d’octobre, avait dû déclarer forfait pour les trois rencontres des Diables rouges (un amical contre la Suisse et deux matches de Ligue des Nations contre l’Angleterre et le Danemark).

Avant cela, il restait sur une rencontre de Liga (et un but) et deux rencontres de Ligue des Champions.

Pour ce déplacement à Villarreal, dans le cadre de la 10e journée de Liga, Zinédine Zidane a choisi de faire confiance au Diable rouge, qui est titularisé. Thibaut Courtois est, lui aussi, aligné dans les perches.