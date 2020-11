Un multirécidiviste interpellé après un vol à l’étalage

Un homme sans domicile fixe âgé d’une trentaine d’années a été privé de liberté vendredi, après avoir commis un vol à l’étalage dans un magasin Delhaize à Liège, a indiqué samedi le parquet de Liège. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.

Vendredi, un SDF a volé plusieurs bouteilles de whisky dans un magasin Delhaize à Liège. Il s’agit du troisième fait de ce type qu’il commet en deux mois, les vols précédents datant du 26 octobre et 13 novembre derniers.

Le suspect a été privé de liberté et déféré samedi au parquet. Son dossier a été placé à l’instruction et joint à un autre dossier qui était déjà à l’instruction pour des faits similaires, remontant à août dernier. Une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre à cause de la répétition des faits.