Chine: campagne de tests à grande échelle à Tianjin

La population de la ville chinoise de Tianjin sera massivement testée au Covid-19 dès ce samedi, l’épidémie ayant à nouveau connu une hausse prudente ces derniers jours, indique l’agence de presse d’État chinoise Xinhua.

Plus précisément, les trois millions d’habitants du district de Binhai New Area, la zone située autour du plus grand port du nord de la Chine, devront subir un test Covid. La source de la récente flambée du virus serait Kanhaixuan, un quartier de ce district.

Sept infections locales ont été signalées dans toute la Chine vendredi, cinq à Tianjin et deux à Shanghai. Cette dernière ville a également signalé neuf autres personnes infectées mais elles ont contracté le virus à l’étranger.