Koh-Lanta: les 5 finalistes connus, Ava à nouveau coupée au montage

L’antépénultième épisode de «Koh-Lanta: les 4 Terres» était diffusé vendredi soir sur TF1.

Comme déjà annoncé, la finale de Koh-Lanta sera diffusée en deux parties: l’épreuve d’orientation vendredi prochain puis les poteaux et le vote final le 4 décembre. Les cinq candidats qui participeront à la 1re épreuve sont connus. Il s’agit de Lola, qui possédait un collier d’immunité, Loïc, vainqueur de l’épreuve d’immunité, son ex-comparse verte Alexandra, et les deux amis oranges Dorian et Brice.

Exit donc Angélique. La Nordiste a payé au prix fort son choix au terme de l’épreuve de confort (tir à l’arc) où elle a choisi de partager sa victoire avec son amie Lola, générant la frustration des autres aventuriers. Loïc et Dorian, qui avaient une alliance avec les trois filles, ont décidé de faire marche arrière afin de briser ce binôme du Nord et éviter de rester sur le carreau au dernier moment. Tout profit pour Brice, qui était dans la ligne de mire mais qui, avec son double vote, a fait pencher la balance.

Angélique est partie sans trop de rancune, saluant la stratégie des garçons. Elle va donc rejoindre les autres candidats éliminés dans la résidence du jury final. Une séquence retrouvailles dont on a été privés ce vendredi soir, contrairement aux épisodes précédents. François et Ava, les deux éliminés de vendredi dernier, s’en sont offusqués avec humour sur Twitter. Surtout la jeune Corse qui a longtemps plaisanté au sujet de son manque de présence à l’écran durant cette saison.

Ne pas voir notre arriver avec @AvaKohLanta au jury final me fait quand même mal au cœur mais malheureusement c’est le jeu...😢?#kohlanta #KohLanta2020 #KohLantaLes4Terres — Fabrice Koh-Lanta 2020 (@FabriceKoh) November 20, 2020