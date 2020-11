La Liga: Luka Jovic (Real Madrid) positif au Covid-19

L’avant-centre international serbe du Real Madrid Luka Jovic a été testé positif au coronavirus, a annoncé vendredi le club madrilène dans un communiqué.

Tout juste revenu de sélection, Luka Jovic, 22 ans, ne jouera pas contre Villarreal samedi pour le compte de la 10e journée de Liga. Il ne pourra plus être en contact avec ses équipiers jusqu’à ce qu’il présente un test négatif.

Jovic revenait de sélection et avait notamment inscrit un doublé contre la Russie (5-0) mercredi.

Le club a déjà été touché par les cas positifs de Casemiro et d’Eden Hazard lors de la dernière journée, et celui d’Eder Militao auparavant. Concernant ces trois joueurs, l’entraîneur Zinédine Zidane s’est montré évasif en conférence de presse. «Les joueurs sont prêts pour demain», a expliqué Zidane à la veille du déplacement à Villarreal. «Nacho et Carvajal s’entraînent de nouveau avec le groupe et la situation de Casemiro, Hazard et Militão est différente, car ils n’ont pas été blessés, ils ont travaillé chez eux. Nous devons nous comporter comme un groupe et penser au match de demain, car nous savons à quel point il est important. J’espère que nous serons bons et que ce sera le cas tout le match»

Le Real Madrid avait déjà des soucis en défense à cause de nombreuses blessures. En attaque, Karim Benzema, touché à l’adducteur gauche, était absent de l’entraînement ce vendredi.