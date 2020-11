Un sapin de Noël de 15 m de haut sur la Grand-Place de Tournai

Le sapin de Noël «planté» ce vendredi matin sur la Grand-Place de Tournai nous rappelle que les fêtes sont proches. Même si l’heure ne sera pas vraiment aux grandes réjouissances cette année…

D’aucuns s’interrogent sur l’utilité de déployer des décorations et illuminations de Noël en ville si bars, restos et magasins devaient garder portes closes en raison de la crise sanitaire. Il n’empêche qu’un sapin a bel et bien été dressé, ce vendredi dès potron-minet, sur la Grand-Place de Tournai et ce ne sera pas la seule déco qui donnera tout de même un air de fête à la cité des Cinq clochers dans les prochains jours. Auprès de leur arbre, les ouvriers communaux regardent le travail accompli au côté de l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix… ÉdA

«L’épicéa arrivé ce vendredi, mesure d’environ 15 m de haut; il a été fourni par la société Kockelman «Sapin des Ardennes» située à Francorchamps», précise le service des Travaux de la Ville.

Ce sont les hommes du service des Espaces verts qui ont assuré l’installation. La mise en lumière sera quant à elle réalisée par les électriciens communaux. Ceux-ci devront aussi installer, en plus des illuminations habituelles, plus de 2 km de nouvelles guirlandes de traversée de rues ainsi que deux nouvelles structures: 1 dôme de 6 m de diamètre et un cadeau culminant à 3,50 m.

Par ailleurs, depuis jeudi dernier, les électriciens installent les guirlandes de rue.

Les rues situées en zones de chantiers – comme la rue Royale ou la placette aux Oignons – ne seront pas oubliées mais seront aménagées de sorte à ne pas gêner l’organisation des travaux en cours.

«La cellule Cimetières est également occupée à préparer des supports solides destinés aux 450 sapins de 2m20 prévus dans les rues commerçantes du centre-ville», explique l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix.

Un commerçant a pour sa part donné l’idée de faire réaliser des galons en rubans, afin d’orner ces sapins de rues, en personnalisant ceux-ci avec les inscriptions «Ville de Tournai» et «Joyeuses Fêtes»; c’est donc 10 000 mètres de rubans de différentes largeurs qui ont été commandé pour impression et qui seront découpés avant d’être mis en forme la semaine prochaine par le service Festivités de la Ville.

Dans les villages de l’entité, seront également installés des décors lumineux suspendus et éclairés sur les églises, avec un motif différent de celui de l’année dernière et ce, grâce à la firme ILVRIS mandatée par la Ville.

Bonnes fêtes… Malgré le contexte!

Pour les comités de Villages, la distribution de grands sapins en bois sera organisée dès la semaine prochaine. Un kit de décoration avec une guirlande lumineuse de 9 m sera disponible à partir du 1er décembre aux accueils de l’Hôtel de Ville et du Pont-de-Maire.