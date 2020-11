La Liga: Suarez va manquer ses retrouvailles avec Barcelone, Carrasco à nouveau disponible

Luis Suarez va manquer vendredi ses retrouvailles avec son ancien club, le FC Barcelone. L’attaquant de l’Atlético Madrid a été testé positif au coronavirus lundi et se trouve en quarantaine depuis lors. Son entraîneur Diego Simeone l’a confirmé vendredi en conférence de presse.

Le Diable Rouge Yannick Carrasco est à nouveau disponible après sa blessure musculaire.

Lucas Torreira, équipier et compatriote de Suarez sera aussi absent samedi. Il a aussi été testé positif au coronavirus.

Au total, onze joueurs de l’Uruguay ont été testés positifs avant les matchs de qualification au Mondial 2022 contre la Colombie et le Brésil. Simeone devra aussi se passer d’Hector Herrera et de Sime Vrsjalko, blessés. Par contre, Diego Costa et le Diable Rouge Yannick Carrasco sont de retour dans la sélection. Carrasco avait manqué le rassemblement des Diables Rouges en raison d’une blessure musculaire.

L’Atlético, troisième de la Liga, défie le FC Barcelone, huitième, samedi à 21h.