Euro de judo: Matthias Casse bat Sami Chouchi et décroche le bronze en -81 kilos

Matthias Casse a décroché la médaille de bronze en -81 kilos à l’Euro de judo de Prague, vendredi. Le N.1 mondial, champion d’Europe en titre, a battu Sami Chouchi (IJF 27) sur ippon au golden score dans un combat belgo-belge pour le bronze.

C’est la troisième médaille belge dans cet Euro, après celles de Charline Van snick (-52 kg) et Jorre Verstraeten (-60 kg) jeudi.

Matthias Casse était dispensé de premier tour. Il a ensuite éliminé successivement le Monténégrin Nebojsa Gardasevic (IJF 101) par ippon, le Turc Muhammed Koc (IJF 78) et l’Azerbaïdjanais Murad Fatiyev (IJF 38) sur un nouvel ippon (immobilisation) en quarts de finale. En demi-finale, l’Anversois de 23 ans était opposé au Géorgien Tato Grigalashvili (IJF 12). Blessé un moment au visage, il a ensuite été surpris après 2:36 et n’a pas réussi ensuite à combler son retard.

Sami Chouchi, 27 ans, a débuté la compétition dès le 1er tour. Il a sorti le Tchèque Adam Kopecky (n.c.), puis le solide Grec Alexios Ntanatsidis (IJF 15) et le Hongrois Benedek Toth (IJF 96), tous trois par ippon. Face au Néerlandais Frank De Wit (IJF 8), le vice-champion d’Europe 2018 se mesurait à un adversaire plus redoutable pour une place en demi-finales. Il s’est incliné par waza-ari. Renvoyé en repêchages, le Bruxellois a battu au premier tour le Turc Vedat Albayrak, 3e mondial, par immobilisation (ippon) après 1:34 et ainsi rejoint Casse dans un combat fratricide.

Ce duel pour le bronze entre le champion d’Europe 2019 et le vice-champion 2018 s’est prolongé jusqu’au golden score, pour une durée totale de 9:53. Casse a alors réussi l’ippon victorieux.

En revanche, la journée a été moins réussie pour les autres représentants belges.

Jeroen Casse (IJF 211), le frère de Matthias, a été battu dès son premier combat (2e tour) dans la catégorie des -73 kg par le Moldave Victor Sterpu (IJF 26) au golden score.

Chez les dames, en moins de 70 kg, tant Gabriella Willems (IJF 25) que Roxane Taeymans (IJF 34) ont été éliminées d’entrée. La Liégeoise de 23 ans a été surprise (ippon) par la Roumaine Serafirna Moscalu (IJF 107) et l’Anversoise de 29 ans a perdu après trois avertissements face à la Grecque Elisavet Teltsidou (IJF 20).

Samedi, Toma Nikiforov (-100 kg/IJF 43) débutera sa compétition face au Letton Jevgenijs Borodavko (IJF 29).