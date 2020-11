Le gouvernement réserve 100 millions d’euros aux investissements ferroviaires en 2021

Le conseil des ministres a décidé vendredi de réserver l’an prochain 100 millions des 200 millions d’euros prévus pour les investissements au chemin de fer, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

L’annonce doit permettre aux deux opérateurs ferroviaires – la SNCB et Infrabel – de planifier leurs travaux dans les mois à venir. Plusieurs priorités sont établies dans le cadre de ce plan Boost: moderniser le réseau, le digitaliser, le sécuriser et améliorer l’accessibilité des trains et des gares.

«C’est un premier pas posé par notre gouvernement pour réinvestir dans le rail», a expliqué le ministre Écolo. «On veut rendre le réseau plus robuste au regard de la ponctualité et du fret. On constate que les retards d’investissement ont débouché sur des faiblesses de notre réseau, des réductions temporaires de vitesse très problématiques pour la ponctualité et qui empêchent de transporter autant de marchandises qu’on le voudrait», a-t-il ajouté.

Ces investissements doivent rendre le rail plus attractif et de ce fait générer davantage de recettes pour les deux sociétés. Plus concrètement, ils devront par exemple lever les réductions temporaires de vitesse sur certains tronçons et éviter la fermeture de lignes au trafic vu leur ancienneté et leur mauvais état. En concertation avec des entreprises demandeuses d’acheminer leurs marchandises par le rail, des accès seront améliorés, dont celui du port d’Anvers ou des carrières de Carmeuse. Des travaux seront aussi menés pour l’accessibilité des gares et des quais, avec une priorité pour les gares qui accueillent de nombreux passagers.

La décision de vendredi est la première étape d’un plan pluriannuel. «Ce sont les 100 premiers millions», a souligné M. Gilkinet. Avec les projets introduits auprès de l’Europe dans le cadre du plan de relance «Next Generation», les moyens accordés aux investissements ferroviaires devront graduellement augmenter.