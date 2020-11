La St-Verhaegen célébrée en ligne par l’ULB et la VUB

Les autorités et les étudiants de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont célébré vendredi la Saint-Verhaegen en ligne en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

Une soixantaine de personnes ont pris part de 11h00 à 12h00 aux cérémonies d’hommage aux étudiants et anciens étudiants tombés sous le joug nazi au Tir national. Au moins 100 à 150 personnes ont suivi la retransmission sur le site web et les réseaux sociaux de l’Union des anciens étudiants (UAE). «C’est à la salle gothique de l’hôtel de Ville que Pierre-Théodore Verhaegen a présidé la séance fondatrice de l’Université de Belgique, ainsi qu’elle s’appelait à l’origine, le jeudi 20 novembre 1834», a souligné le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close.

Lors de la séance solennelle à 12h00, des capsules vidéos ont entre autres présenté les monuments Théodore Verhaegen et Francisco Ferrer ainsi que la stèle en hommage aux victimes de la barbarie. Le Grand Maître du Grand Orient de Belgique Alain Cornet s’est exprimé sur les restrictions des libertés liées à la pandémie et par ailleurs sur la montée de l’extrémisme politique, la résurgence du fanatisme religieux et l’affaiblissement de l’État de droit.

«Nos pensées vont avant tout à vous, chers étudiants et étudiantes, qui souffrez cruellement de la situation», a déclaré Annemie Schaus, rectrice de l’ULB, en référence aux restrictions sanitaires. «Nous savons combien la présente situation entraîne des difficultés matérielles et psychologiques et enfoncent certains d’entre vous dans la précarité. Nous sommes et resterons prioritairement attentifs à ce que tout soit mis en œuvre pour que les difficultés ne s’approfondissent pas, que l’université demeure à vos côtés».

La rectrice de la VUB Caroline Pauwels a elle remarqué que «même il y a 5 ans, lorsque le cortège des étudiants ne pouvait pas avoir lieu en raison du niveau de menace élevé après les attaques terroristes à Paris, nos étudiants étaient tout de même venus au Sablon. […] Dans notre monde technologiquement avancé, nous avons un nouveau moyen de se rassembler, qui n’est pas physique, c’est le monde virtuel».

La porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere a indiqué qu’une trentaine d’étudiants s’étaient rassemblés vers 14h40 sur la place du Grand Sablon. Les policiers leur ont demandé de partir.

Les étudiants se sont donnés rendez-vous sur un site web, qui héberge pour 24 heures une vingtaine de chaînes animés par les cercles étudiants. Les participants pourront interagir entre eux par textes et vidéos. Cette «St-V TV» a pris pour thème «Met afstand maar niet afstandelijk, confiné.e.s mais pas aveuglé.e.s» afin de discuter des problèmes sociétaux qui ont émergé de la crise sanitaire, notamment du sous-financement du milieu hospitalier et des services publics. La quête sociale est cette année organisée via une plateforme en ligne au profit du Centre de prévention des violences conjugales et familiales.